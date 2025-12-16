Televisa y AT&T exploran posible operación que sacudiría el mercado móvil

diciembre 16, 2025

Grupo Televisa abrió un canal de diálogo con AT&T para explorar una eventual compra de su negocio móvil en México, según fuentes del sector. Por ahora, las partes sostienen intercambios preliminares sin un acuerdo cerrado.

Sin embargo, el acercamiento ocurre en un momento clave para ambas compañías. Por un lado, AT&T revisa el desempeño de su filial mexicana ante exigencias de mayor rentabilidad desde su sede en Estados Unidos. Por otro, Televisa busca reforzar su estrategia en telecomunicaciones, donde el crecimiento de Izzi Telecom contrasta con la presión que enfrenta la televisión de paga.

De concretarse la operación, surgiría un operador con cerca de 44 millones de accesos entre servicios fijos y móviles, además de infraestructura relevante de fibra óptica y espectro radioeléctrico. Aun así, el mercado mexicano mantendría a otros jugadores como referentes en ingresos.

El análisis de AT&T incluye factores regulatorios y de costos. En particular, el precio del espectro en México representa una carga significativa sobre sus ingresos. A ello se suma el contexto de la renegociación del T-MEC, que introduce variables de incertidumbre para empresas estadounidenses. Pese a ese entorno, la operadora logró optimizar su estructura de costos y mejorar su desempeño financiero reciente, lo que eleva su valor como activo.

AT&T mantiene una base cercana a 24 millones de clientes, ingresos trimestrales superiores a 1,000 millones de dólares y un ARPU competitivo. Además, su red mayorista transporta tráfico de decenas de millones de usuarios y aún dispone de capacidad de expansión, un elemento que incrementa el atractivo de la posible transacción.

Desde el ángulo regulatorio, la combinación no colocaría automáticamente a la nueva empresa como preponderante. Televisa no domina el mercado móvil y AT&T conserva participaciones por debajo de umbrales críticos. Aun así, la eventual compra pasaría por la revisión de la Comisión Nacional Antimonopolio, que evaluaría impactos en competencia y concurrencia, incluidos efectos indirectos sobre operadores que utilizan la red de AT&T.

En términos financieros, la empresa resultante podría facturar alrededor de 1,900 millones de dólares por trimestre, cifra relevante pero distante de los líderes del sector. Asimismo, la decisión influiría en la licitación de espectro 5G, donde Televisa podría reconsiderar su participación si el proyecto avanza.

Finalmente, analistas del sector observan que el interés de Televisa apunta a integrar ofertas de cuádruple play y aprovechar la base de clientes pospago de AT&T. Mientras continúan las conversaciones, ambas compañías mantienen silencio público. Por ahora, el mercado sigue atento a un movimiento que podría redefinir el equilibrio de las telecomunicaciones mexicanas.