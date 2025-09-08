Suprema Corte de Justicia de la Nación estrena nueva imagen institucional

septiembre 8, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó este lunes su nueva identidad visual, un cambio que busca reflejar una nueva época en la vida del máximo tribunal del país. El rediseño integra valores de pluralidad, inclusión, cercanía y respeto a la diversidad cultural de México.

De acuerdo con un comunicado, la renovación de la imagen institucional proyecta la pluriculturalidad de la nación y reconoce la integración de sectores históricamente excluidos. Con ello, la Corte busca fortalecer su papel como un órgano de justicia con credibilidad, certidumbre y mayor cercanía con el pueblo.

El cambio más relevante en el logotipo es la incorporación del bastón de mando, símbolo cultural, político y espiritual de los pueblos originarios. Este elemento representa el reconocimiento a la autoridad que asume la responsabilidad de servir y hacer justicia, consolidando un vínculo con las raíces y tradiciones de México.

La nueva identidad mantiene, junto al bastón de mando, los emblemas históricos que han distinguido a la Corte: el águila libertaria, la balanza, la rama de olivo, la hoja de laurel, el pergamino y la espada, elementos que expresan la esencia de la función jurisdiccional.

La institución destacó que esta transformación no es solo visual, sino también de fondo, pues busca consolidar a la Corte como un auténtico Tribunal Constitucional al servicio de la sociedad, con un enfoque de inclusión y respeto al medio ambiente.