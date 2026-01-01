Suiza: incendio en estación de esquí deja al menos 40 muertos en Año Nuevo

enero 1, 2026

Al menos cuarenta personas fallecieron y otras 115 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, tras un incendio que arrasó un bar en la estación alpina de Crans-Montana durante las primeras horas del Año Nuevo en Suiza.

La tragedia ocurrió en el local Le Constellation, el cual se transformó de una escena de fiesta en el escenario de uno de los peores siniestros en la historia reciente de Suiza.

El comandante de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, declaró que las autoridades trabajan para identificar a las víctimas e informar a sus familias, advirtiendo que este proceso “tomará varios días”. La comunidad, según sus palabras, está “devastada”.

La fiscal general, Beatrice Pilloud, explicó que aún es demasiado pronto para determinar la causa del incendio, ya que los expertos no han podido ingresar al local. Aclaró que “en ningún momento se planteó la posibilidad de que se trate de un ataque de ninguna clase” y que no hay sospechosos detenidos.

Se desconoce el número exacto de personas que se encontraban en el bar, pero la capacidad máxima formará parte de la investigación en curso.

Entre las víctimas se reportan ciudadanos de varias nacionalidades. El embajador de Italia en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, informó que trece de los heridos son italianos y otros seis se encuentran desaparecidos.

El presidente suizo, Guy Parmelin, en su primer día en el cargo, declaró que el personal de emergencia se vio “confrontado con escenas de violencia y angustia indescriptibles”. El país guardará cinco días de luto oficial.

Las autoridades suizas admiten que es probable que haya varios extranjeros entre las víctimas, dada la naturaleza internacional del centro turístico. Los heridos más críticos, con quemaduras graves, serán trasladados a hospitales especializados en Alemania, Francia e Italia.