Suben desapariciones forzadas; fracasan políticas para erradicar problema

agosto 11, 2025

Juan David Castilla

En lo que va de 2025 se han registrado 8 mil 606 desapariciones y en el estado de Veracruz los colectivos de búsqueda sostienen que este problema va en aumento.

De acuerdo con datos de la organización Causa en Común, en los primeros 10 meses del gobierno federal se acumulan al menos 12 mil 085 personas desaparecidas y 227 fosas clandestinas en el país.

“De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre enero y julio de este año se han acumulado 8,606 desapariciones, 13% más que en el mismo periodo del 2024, para un promedio de 41 desapariciones cada día”.

Según las cifras de enero a junio, en nueve entidades hubo oficialmente más desapariciones que asesinatos, destacando la Ciudad de México, con 1 mil 111 desaparecidos contra 464 víctimas de asesinato; el Estado de México, con 1 mil 075 contra 894; y Tamaulipas, con 201 contra 127.

“La renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, aunque necesaria por su falta de experiencia, capacidad y legitimidad, subraya el abandono que padecen todas las instituciones que eufemísticamente se conocen como Sistema Nacional de Búsqueda. Como también lo evidenció Causa en Común en un informe reciente, las instancias del Estado mexicano para hacer frente a las desapariciones operan sin dirección, sin recursos y sin respaldo real por parte del grupo en el poder”, se lee en un informe.

Señala que las reformas legislativas sobre el tema recientemente aprobadas son inútiles para modificar esta realidad, pues no significan aumentos de personal y de presupuestos para fortalecer a las comisiones de búsqueda.

“No impulsan políticas de memoria, prevención o protección a víctimas. Tampoco se aborda el rezago forense ni el abandono de las fiscalías. La tragedia de los desaparecidos tan sólo fue la excusa del gobierno federal para afianzar su control sobre las estadísticas y su acceso sin salvaguardas a las bases de datos personales de los ciudadanos”.

Causa en Común propone revertir la militarización y abrir el espacio politico y presupuestal para iniciar programas de fortalecimiento de las policías, las fiscalías, los servicios periciales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda; promover la recuperación de la autonomía de la CNDH; impulsar un proceso transparente para la designación del nuevo titular de la

Comisión Nacional de Búsqueda y y fortalecer su consejo ciudadano para garantizar la participación de las familias y colectivos.