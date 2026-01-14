Son 75 expedientes abiertos por agresiones en 2025 contra periodistas 

enero 14, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- De acuerdo a datos de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas durante el 2025 se abrieron un total de 75 expedientes por agresiones en contra de comunicadores en territorio veracruzano.

La Dirección de Atención de la Comisión señala que dichas carpetas se encuentran en seguimiento y con medidas de protección activas, dependiendo del caso del que se trate.

La CEAPP ofrece respuesta inmediata ante cualquier reporte de riesgo, ya sea físico, verbal o digital, se evalúa el riesgo y dictan medidas de protección necesarias en coordinación con las autoridades competentes.

Asimismo, dieron a conocer que hay estudios y reportes que coinciden en la existencia de amenazas significativas, pero la Comisiń actúa de manera inmediata ante cada incidente.

En relación con las mesas de seguridad entre medios y autoridades federales, estatales y municipales, el funcionario afirmó que se mantiene un canal de comunicación constante con la Fiscalía y Seguridad Pública para atender cada situación.

Además de las agresiones físicas, dijeron, se atienden las que se hacen a través de medios digitales donde los responsables suelen ocultar su identidad tras seudónimos o perfiles anónimos.