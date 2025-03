Silvano Aureoles ya cuenta con ficha roja de la Interpol

marzo 24, 2025

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aclaró este lunes que Silvano Aureoles no es un perseguido político, sino un prófugo de la justicia por posible peculado. Además, reveló que se emitió una ficha roja de la Interpol para localizar al ex mandatario en cualquier parte del mundo.

​En conferencia de prensa, el actual mandatario de Michoacán aseguró que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) busca al ex gobernador de extracción perredista; aunque existe la hipótesis de que Silvano Aureoles huyó de la República Mexicana.

⇒ La Interpol también trabaja para localizar a otros tres ex colaboradores de la administración estatal anterior: los ex secretarios de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona, así como el ex director del Comité de Adquisiciones, Guillermo Loaiza Gómez.

En Casa Michoacán, ubicada en Morelia, Ramírez Bedolla recordó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que Silvano Aureoles tiene el estatus de prófugo de la justicia. A 24 días de que la FGR giró una orden de aprehensión contra el exgobernador, su búsqueda continúa.

“Se han girado fichas rojas también ante la Interpol de los demás implicados, entre ellos el ex gobernador, por los delitos que se les imputan”, dijo Ramírez Bedolla en conferencia de prensa.