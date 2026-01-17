SICT inicia la rehabilitación de la carretera Veracruz-Acayucan

enero 17, 2026

Isabel Ortega/Xalapa. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Veracruz, dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la carretera federal Veracruz–Acayucan, ruta 180, en el tramo que comprende de Catemaco a Acayucan.

Las labores se realizarán con el apoyo del tren de repavimentación asignado al sur del estado, integrado por fresadora, rodillo metálico, petrolizadora, extendedora de pavimento, compactador neumático, pavimentadora convencional y recuperadora de pavimentos.

Con este equipo se llevará a cabo el mejoramiento de la carpeta asfáltica, el mantenimiento general de la infraestructura y la señalización vial, con el objetivo de ofrecer una carretera más segura y eficiente para los usuarios.

Estas acciones beneficiarán a miles de personas que diariamente transitan por esta importante vía de comunicación del sur de Veracruz.

La dependencia exhortó a las y los automovilistas a extremar precauciones durante el periodo de ejecución de las obras, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal encargado de los trabajos.