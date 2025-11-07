Sheinbaum y Macron acuerdan intercambio temporal de códices y en seguridad

noviembre 7, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal Corresponsal CDMX.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acordaron este viernes en Palacio Nacional un intercambio temporal y recíproco de códices prehispánicos como parte de las actividades con motivo del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. México aceptará el traslado del Códice Azcatitlán, resguardado en la Biblioteca Nacional de Francia, mientras que el Códice Boturini, del Museo Nacional de Antropología de la CDMX, podrá ser exhibido en Francia. ￼

El intercambio fue presentado por ambos mandatarios como un gesto simbólico para fortalecer los lazos culturales y académicos, y tendrá acompañamiento técnico y protocolos de conservación y seguridad museográfica acordados entre las instituciones culturales de los dos países. Las autoridades señalaron que las exhibiciones incluirán actividades paralelas de investigación y accesos para especialistas. ￼

En el plano político y económico, el encuentro también sirvió para relanzar el Consejo Estratégico Franco-Mexicano y explorar una mayor cooperación en inversión, ciencia, educación y proyectos industriales, con énfasis en sectores como el aeroespacial y farmacéutico, según informaron fuentes oficiales. Estas iniciativas formarán parte de una agenda bilateral que incluye la modernización de relaciones comerciales con la Unión Europea. ￼

Sheinbaum y Macron acordaron además ampliar los canales de cooperación en materia de seguridad pública y lucha contra el crimen organizado. Fuentes periodísticas indican que la conversación incluyó compromisos para intensificar el intercambio de información de inteligencia, colaboración operativa en delitos transnacionales y cooperación judicial, con la meta de mejorar la eficacia en el combate al tráfico de drogas y a las redes que operan entre ambos territorios. ￼

El gobierno mexicano destacó que los acuerdos sobre seguridad respetarán los marcos legales y de protección de datos de cada país, y que las acciones conjuntas se harán con vías institucionales, incluyendo posibles capacitaciones y el fortalecimiento de canales diplomáticos y policiales. Por su parte, Francia subrayó la voluntad de impulsar un “orden más justo” basado en valores compartidos, declaró. ￼