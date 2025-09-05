Sheinbaum le pone un alto a Saúl Monreal por ser gobernador de Zacatecas

septiembre 5, 2025

Le recuerda que en Morena ya no se permite que parientes directos sucedan a funcionarios en sus cargos

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la reciente controversia entre David y Saúl Monreal en torno a la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas, y enfatizó que no entrará en un debate personal con el senador de Morena.

La primera mandataria de la nación explicó que su postura se basa en la iniciativa que envió y que fue aprobada para impedir que familiares de gobernadores, presidentes municipales o legisladores participen de manera inmediata en las mismas elecciones.

“Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa, en que en la elección inmediata participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal o diputado o senador.

“(…) A partir del 2030 ya está en la Constitución que un familiar no puede ser elegido en el mismo puesto en el periodo inmediato siguiente, podrá hacerlo seis años después o tres años después en caso de presidencias municipales, pero no directo, no inmediato. Morena decidió que eso fuera desde el 2027, pues esa es la regla”, subrayó.

La mandataria detalló que la reforma, que ya está incluida en la Constitución y aplicará plenamente a partir de 2030, tiene dos objetivos principales: evitar la reelección inmediata y restringir la participación inmediata de familiares en los mismos cargos.

“Un diputado, por ejemplo, deberá esperar al menos tres años antes de volver a postularse, y lo mismo aplica para presidentes municipales y gobernadores. Esto regresa a lo histórico de nuestro país, al principio de sufragio efectivo y no reelección surgido de la Revolución Mexicana”, explicó Sheinbaum.

Con ello, la presidenta busca dejar claro que la medida no busca afectar a nadie en particular, sino garantizar que haya oportunidades para otros ciudadanos y evitar posibles influencias indebidas en la política local y nacional.