Sheinbaum destaca avances tras reformas aprobadas en primera etapa de su gobierno

octubre 30, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances que su administración ha logrado en materia legislativa y constitucional, y subrayó que “una buena parte de lo que nos propusimos ya fue aprobado”.

Entre los principales logros mencionó las reformas que han permitido la recuperación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas del pueblo de México, así como la nueva regulación energética que revierte buena parte de la normativa derivada del proceso de 2013, que, según la mandataria, “destinaba a Pemex y CFE a desaparecer”.

Respecto a los derechos de los pueblos originarios, Sheinbaum recordó que ya se aprobó la reforma al artículo segundo de la Constitución, aunque señaló que aún falta la ley reglamentaria, que deberá construirse mediante un proceso de discusión y consulta con todas las comunidades indígenas del país para garantizar que exista un consenso amplio.

En materia de seguridad, la presidenta enfatizó los avances en la creación del Sistema Nacional de Seguridad, que implicó la aprobación de cerca de 60 leyes y casi 20 reformas constitucionales. “Ya tenemos prácticamente cimentado todo el sistema”, aseguró.

Sheinbaum reconoció que aún quedan pendientes algunas iniciativas, como la ley reglamentaria del artículo segundo constitucional sobre pueblos indígenas y otras reformas que su administración presentará próximamente.

Sin embargo, destacó que los cambios centrales ya se han concretado, incluyendo la reforma al Poder Judicial, la Ley de Amparo recientemente aprobada, el reconocimiento formal de los pueblos originarios y las leyes fundamentales de energía.

Además, mencionó el reforzamiento del artículo 40 constitucional, “para fortalecer nuestra soberanía”.

La mandataria concluyó que, con estas reformas, el país avanza hacia un marco legal más sólido que garantiza la recuperación de empresas estratégicas, la protección de los derechos de los pueblos originarios y la consolidación de un sistema de seguridad nacional más integral.