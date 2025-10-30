Sheinbaum descarta que detención de Simón Levy tenga contexto político

octubre 30, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la detención de Simón Levy en Portugal no tiene motivación políticas alguna.

Sheinbaum aclaró la detención se realizó en cumplimiento de órdenes de aprehensión vigentes desde 2021 y 2022, derivadas de investigaciones judiciales.

Explicó que recientemente circuló información falsa sobre la situación de Levy, quien, según algunos reportes, habría estado en Washington y habría sufrido un atentado.

“No tiene nada que ver con un asunto político ni nada, sino sencillamente dos carpetas de investigación que había desde esa época”, subrayó.

La mandataria mostró un documento oficial de Lisboa, traducido del portugués, que confirma que Simón Levy fue detenido el 28 de octubre pasado al ingresar a territorio nacional en cumplimiento de una orden internacional de detención.

Posteriormente, fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa y, debido a que posee nacionalidad de un país europeo, fue liberado bajo la condición de no poder salir del país.

Sheinbaum detalló que las órdenes de aprehensión derivan de dos casos distintos: uno promovido por un particular por una agresión, y otro relacionado con irregularidades en la construcción de pisos que constituyen violaciones ambientales.

Ambas órdenes habían sido previamente registradas por la Fiscalía de la Ciudad de México y, a partir de ellas, la Fiscalía General de la República activó una ficha roja de Interpol, lo que permitió su detención en Portugal.