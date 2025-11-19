Sheinbaum contempla celebración el 1 de diciembre para celebrar 7 años de llegada de la 4T

noviembre 19, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este miércoles que en México existen “todas las libertades”, al asegurar que su gobierno garantiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión, reunión, manifestación y prensa, incluso frente a críticas constantes de algunos medios de comunicación.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la conveniencia de realizar una manifestación pública de apoyo al movimiento de transformación.

En respuesta, Sheinbaum adelantó que el gobierno federal analiza convocar a una celebración por los siete años de la llamada Cuarta Transformación, que se cumplirán el 1° de diciembre próximo.

“Habíamos pensado —todavía estamos en eso— convocar a una celebración de siete años de transformación en el país. Hay mucho apoyo popular al movimiento, la mayoría está con la transformación”, señaló.

Sheinbaum subrayó que el país vive un momento de pluralidad y contraste de ideas, en el que la oposición “cada vez tiene menos presencia” —dijo— no por falta de libertades, sino por ausencia de propuestas.

“La oposición realmente cada vez tiene menos presencia porque no tiene nada que ofrecer. Qué bueno que haya oposición, nadie quiere pensamiento único en México; queremos debate, pluralidad. La democracia es eso: que se oigan todas las voces”, afirmó.

Insistió en que su gobierno nunca ha buscado inhibir el disenso y que las críticas, incluso las más duras, forman parte de la vida democrática del país.

En un tramo central de su respuesta, Sheinbaum dedicó varios minutos a enfatizar que en México prevalece el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, aun cuando existan discursos adversos a su administración.

“Nosotros siempre nos movilizamos pacíficamente y siempre vamos a llamar a lo mismo. Aquí hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación. Bueno, la libertad de prensa nadie puede cuestionarla: una televisora hablando todo el día contra nosotros… si eso no es libertad de expresión, imagínense”, expresó.

La mandataria reiteró que en el país “hay libertad de todo, de todo, absolutamente, absoluta libertad de todo”, y agregó que el ejercicio de dichos derechos debe acompañarse de responsabilidad ciudadana.

Sheinbaum también cuestionó que algunos grupos se amparen en la protesta para ejercer violencia, distanciándose de esas prácticas.

“Cuando ven actos violentos, pues menos [los siguen]. Nosotros siempre nos movilizamos pacíficamente”, dijo.

Aseguró igualmente que ciertos sectores opositores han caído en la “mentira” y la “hipocresía”, y que al no tener propuestas, han derivado en posiciones que calificó como “de ultraderecha”.

Sobre la posible convocatoria a una celebración masiva, la presidenta adelantó que su equipo ya discute la posibilidad de realizarla antes de finalizar el año.

“Estamos platicando con compañeros y compañeras, a ver si hacemos esta celebración. Yo creo que estaría bien, porque hay mucho que celebrar. Fíjense: récord en inversión extranjera directa”, destacó.