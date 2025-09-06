Sheinbaum anuncia inversión de 700 mdp para productores de carne

septiembre 6, 2025

Esto permitirá a los productores tener más opciones de producción y comercialización en el mercado nacional en lo que se reabre la frontera por casos de gusano barrenador

Carlos Guzmán | Enviado, Durango.- En el marco del segundo día de su rendición de cuentas por el país tras su Primer Informe de Gobierno denominado #LaTransformaciónAvanza, este sábado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo inició sus actividades con un masivo en el centro de la capital de esta entidad.

Acompañada de varios de los funcionarios de su gabinete, la primera mandataria de la nación inició su discurso revelando que, este proyecto fue “derivado de las múltiples reuniones en Palacio Nacional con los mandatarios de Durango, Estaban Villegas; de Sonora, Alfonso Durazo: y de Coahuila, Manolo Jiménez, “que fueron persistentes”. Indicó.

“Quiero agradecerles porque fueron persistentes, en las reuniones hablamos, bueno, les dije podemos dar créditos solamente, dijeron, no presidenta, ayúdenos más, no

podemos cargar con todo el crédito los ganaderos, les dije, bueno, pero tienen que garantizar que se apoye principalmente al pequeño productor, al que tiene pocas cabezas, que ellos deba quienes se beneficien más de este programa, y estuvimos de acuerdo, de tal manera que hoy anunció una inversión total de casi 700 millones de pesos aquí en Durango para apoyar la producción de carne de la mejor calidad, ello implica la entrega de sementales bovinos, para la producción de carne de la mejor vanidosa, para el consumo interno y Ale ala exportación” abundó.

Ello, concluyó, le permitirá a los productores comercializar su producto en el mercado nacional, al tiempo de que se trabaja con las autoridades de Estados Unidos para reabrir la frontera tras lo casos de gusano barrenador que afectan a diversos estados del país y que generó que mucho producto se quede en suelo nacional.