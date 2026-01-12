Sheinbaum abandera a delegación para Juegos Olimpicos de Invierno, Milán 2026

enero 12, 2026

Donovan Carrillo es el abanderado

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, encabezó este lunes el abanderamiento oficial de la delegación mexicana que representará al país en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, en una ceremonia que marcó un hecho histórico al ser la primera vez que una mujer presidenta realiza este acto protocolario para atletas olímpicos de invierno.

Durante el evento, la mandataria presentó a los integrantes de la delegación nacional, acompañada por Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM); y Mario Delgado, secretario de Educación Pública.

La delegación mexicana estará integrada por las y los atletas Donovan Daniel Carrillo Suazo, Alan Daniel Corona Rodríguez, Regina Martínez Lorenzo y Sara Schlepper, quienes competirán del 6 al 22 de febrero de 2026 en Italia.

En su mensaje, Rommel Pacheco destacó el compromiso, la disciplina y el esfuerzo de las y los deportistas que representarán a México en la máxima justa del deporte invernal, subrayando que los Juegos Olímpicos de Invierno son la culminación de un largo ciclo olímpico en disciplinas altamente especializadas.

“México estará representado por una delegación preparada, comprometida y orgullosa de nuestro país y de nuestros colores nacionales. Son atletas que han superado procesos largos de clasificación, entrenamientos fuera del país y, en muchos casos, condiciones adversas que implican grandes sacrificios personales y familiares”, señaló.

El titular de la CONADE recordó que México participa en los Juegos Olímpicos de Invierno desde 1984, cuando debutó en Sarajevo, y afirmó que cada participación ha sido resultado tanto del esfuerzo individual de las y los atletas como del acompañamiento institucional y el respaldo del Estado mexicano.

Pacheco resaltó la trayectoria de Sara Schlepper, quien disputará sus séptimos Juegos Olímpicos, así como el debut olímpico de Regina Martínez y Alan Corona, mientras que Donovan Carrillo participará por segunda ocasión en esta justa internacional.

“Compiten contra potencias históricas en deportes invernales, en escenarios altamente técnicos donde cualquier error cuenta, pero ahí radica la grandeza de nuestros atletas: representan la disciplina, el espíritu y la superación del pueblo mexicano”, expresó.

Asimismo, agradeció el respaldo permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum al deporte nacional y reiteró el compromiso conjunto de la CONADE, la Secretaría de Educación Pública, el Comité Olímpico Mexicano y el Gobierno de México para acompañar y apoyar a la delegación olímpica.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó el acto protocolario de abanderamiento y dirigió un mensaje a las y los atletas, en el que les encomendó la Bandera Nacional, símbolo de la independencia, soberanía, instituciones y del pueblo de México.

“¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y justicia?”, preguntó la mandataria, a lo que la delegación respondió al unísono: “Sí, protesto”.

Sheinbaum afirmó que la patria confía en que las y los atletas cumplirán con ese compromiso por el bien del pueblo y de la nación, y expresó su deseo de que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de los sueños.

Tras el abanderamiento, se realizaron los honores correspondientes y se entonó el Himno Nacional Mexicano, con lo que se dio por concluida la ceremonia oficial.