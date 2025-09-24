Senado aprueba realizar audiencias previo a votar reforma a Ley de Amparo

septiembre 24, 2025

Se realizarán este viernes y lunes

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo para llevar a cabo audiencias públicas para analizar el proyecto de decreto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone reformas y adiciones a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El proyecto fue enviado a la Cámara Alta el 15 de septiembre pasado, y busca actualizar diversos procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo el juicio de amparo y su armonización con el marco fiscal y administrativo federal.

Las audiencias públicas contarán con la participación de senadoras y senadores acreditados por sus grupos parlamentarios, así como de personas ponentes invitadas, especialistas en derecho, académicos, litigantes y representantes de colegios de abogados, instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil.

El formato de las audiencias incluirá la presentación de un moderador, rondas de participación de hasta ocho ponentes por tema, intervenciones de cinco minutos por ponente, y una sesión de preguntas y respuestas de tres minutos por grupo parlamentario, con respuestas de hasta cinco minutos por parte de los ponentes.

El moderador podrá intervenir para garantizar el orden y la claridad de las intervenciones.

Para fomentar la participación ciudadana, se habilitará un micrositio donde la ciudadanía podrá dar seguimiento a las audiencias y enviar preguntas.

Asimismo, se publicará una versión estenográfica de las intervenciones y se emitirán boletines, resúmenes en video y materiales gráficos sobre las deliberaciones.

Las audiencias se desarrollarán en dos sesiones:

• Primera sesión: análisis de modificaciones al juicio de amparo, interés legítimo, suspensión, plazos y consecuencias por incumplimiento, y juicio de amparo digital.

Se realizará el lunes 29 de septiembre, ma las 9:00 horas.

• Segunda sesión: ampliación de la demanda, cumplimiento y ejecución de sentencias, y armonización con el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Tendrá lugar el martes 30, a las 9:00 horas.

La inscripción de ponentes y participantes estará abierta hasta el viernes próximo a través del micrositio habilitado por el Senado.

Las audiencias se transmitirán a través del Canal del Congreso y plataformas digitales, con cobertura abierta a los medios de comunicación.

El PRI adelantó que no participará en estos ejercicios. Por su parte, el PAN confirmó que asistirá a las actividades programadas, mientras que Movimiento Ciudadano informó que llevará a cabo sus propios foros de manera independiente, con el objetivo de debatir los temas de su interés y generar propuestas ciudadanas.