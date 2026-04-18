Secretaría de Cultura del Gobierno de México presenta la Cartelera Nacional para festejar a las infancias

abril 17, 2026

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México presenta la cartelera nacional organizada con motivo del Día del Niño y la Niña, que se celebra el 30 de abril, como una gran oportunidad para fomentar los derechos culturales de las infancias del país.

El programa Alas y Raíces y el Complejo Cultural Los Pinos preparan el “Festival de los Monstruos del Bosque. Un festejo feroz”, una programación multidisciplinaria de acceso gratuito, dirigida a bebés, niñas y niños que incluye narraciones orales, talleres, funciones de teatro y danza, conciertos, libros, exposiciones e instalaciones lúdicas especialmente diseñadas para las infancias.

Como parte del encuentro, se tendrá el Concierto del Día del Niño y de la Niña, con el Ensamble comunitario de percusiones “Tlapatzilotzin” de Tlaxcala y el Ensamble folclórico comunitario “Zango – Zango” de Iztapalapa.

Conformados por niñas y niños de Semilleros Creativos, los grupos interpretarán un popurrí de éxitos de Francisco Gabilondo Soler “Cri – Cri”, y temas de Salomón Callejas, Nataniel González y Dámaso Pérez Prado; la cita es en la Cancha de Tenis el sábado 26 de abril a las 14 h.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) prepara para el domingo 26 de abril a las 12 h, en el área de murales del Palacio de Bellas Artes (PBA), un Ludiconcierto gratuito a cargo del cantautor Axelófono, quien, al interpretar sus piezas, invita al público a cantar y bailar rodeados por las emblemáticas obras de los maestros del muralismo mexicano.

Por su parte, el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá en la Sala Principal del PBA un ensayo abierto y dos funciones de un concierto diseñado en específico para que las infancias descubran el funcionamiento de una orquesta profesional. Es un entorno accesible, formativo y divertido al que se accede a través de un repertorio con piezas como Pedro y el lobo op. 67, de Sergei Prokofiev, y Polka del trueno y el relámpago, de Johann Strauss II; tanto el ensayo como los conciertos son de acceso gratuito.

La Coordinación Nacional de Música y Ópera presenta el domingo 26 de abril a las 12 h, el concierto de acceso gratuito “Un viaje musical para las infancias”, con el pianista Claudio Herrera, en el Museo Mural Diego Rivera, recinto que alberga el icónico mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

En la explanada del Museo Nacional de la Estampa y en el marco de la Noche de Museos del miércoles 29 de abril, la música llegará de la mano del cantante Juan Carlos Guarneros, quien ofrecerá a las niñas, niños y sus familias un concierto de jazz con canciones populares del cine infantil; la cita es a las 18:30 h y el acceso es gratuito.

Exposiciones, recorridos y talleres

Espacios culturales como el Laboratorio de Arte Alameda, los museos nacionales de Arte, de San Carlos, de los Ferrocarriles Mexicanos (en Puebla); así como los museos Tamayo, Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y espacios como el Centro de Cultura Digital, el Centro de la Imagen y la Biblioteca de México, entre muchos otros, realizarán los próximos días de abril actividades enfocadas en el público infantil como recorridos por exposiciones, talleres y jornadas de juego.

Tal es el caso de “Bienvenidos a la luna”, un espacio lúdico inspirado en los personajes de Remedios Varo que se instalará en el Museo de Arte Moderno el domingo 26 de abril desde las 10 h, ahí, de manera autónoma niñas y niños interactúan con juegos, reproducciones táctiles diseñarán su propio cadáver exquisito; la actividad es gratuita y se realiza en colaboración con UNICEF.

El jueves 30 de abril el Museo Nacional de Culturas Populares inaugura la exposición de la 29 edición del concurso de dibujo infantil “Este es mi México”, misma que reúne 50 piezas realizadas por infancias y adolescencias de todo México, un reflejo de la riqueza cultural y la cosmogonía de las comunidades originarias, y que estará abierta al público hasta el 30 de mayo de 2026.

Las infancias al teatro

Dentro de la cartelera escénica, son diversos los espacios que ofrecen una propuesta, como el Jardín Escénico del Bosque de Chapultepec que el domingo 26 de abril ofrece las obras Te veo, Esmeraldas bajo la luna y Sueño de una noche de verano con la reina Titania.

El mismo día, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque (CCB), la Compañía Nacional de Danza presenta un gran clásico para el público infantil: Pinocho, con funciones a las 13 y a las 17 h.

Por su parte, el Centro Cultural Helénico celebra con En busca del snark, el jueves 30 de abril a las 16 h en el Teatro Helénico de manera gratuita, con una propuesta escénica que combina luces, sombras y sonido para narrar una aventura sobre emociones y vínculos familiares.

Un festejo para todas y todos

Como parte del compromiso de la Secretaría de Cultura con el reconocimiento y visibilización de los pueblos originarios y sus lenguas maternas, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y la Cineteca Nacional festejarán el Día del Niño y la Niña con el Programa de Cortometrajes para las Infancias.

Del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, la sede de Chapultepec proyecta cinco cortometrajes, cuyas historias son narradas en lenguas originarias y pone en el centro a niñas y niños de comunidades rurales e indígenas. En total se llevarán a cabo 16 funciones (cuatro por día) en el Foro al Aire Libre, con acceso gratuito.

A nivel nacional las infancias que forman parte de los Semilleros Creativos, de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), alistan en Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, entre otros, una rica diversidad de actividades lúdicas y didácticas en torno al circo, el teatro, las artes visuales y la música, entre otras disciplinas.

Destacan jornadas de juegos tradicionales en lengua maya en Campeche y Yucatán, los días 29 y 30 de abril, respectivamente, así como la creación de un mural colectivo con técnica de collage que realizarán las propias infancias en el Anfiteatro de la Plaza Cívica de Celaya, Guanajuato, el jueves 30 de abril.

Dichas actividades se pueden consultar a través de las redes sociales de la DGVC en Facebook (facebook.com/VinculaCultura) y (instagram.com/vinculacultura).

Y, como parte de su aniversario 30, el programa Alas y Raíces alista una rica programación a nivel nacional en alianza con sus coordinaciones nacionales, un ejemplo es lo que ocurrirá en el Centro Cultural La Vecindad de Cuernavaca, Morelos, el miércoles 29 y el jueves 30 de abril, serán dos jornadas llenas de actividades dedicadas a las infancias, como una clase de breakdance a cargo de Spin Masters y un concierto lleno de música baile y juegos a cargo de Los tripulantes del ONVI.

Para conocer todos los detalles de la programación, horarios, sedes de los eventos, consulta el portal mexicoescultura.com o bien, revisa la cartelera nacional que se publica a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura en X (@cultura_mx), Facebook(/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).