Se vuelve a aplazar posible preliberación de Javier Duarte para el viernes

noviembre 19, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- La jueza del caso de Javier Duarte volvió a aplazar la decisión de preliberar al exgobernador veracruzano para el próximo viernes, luego de que la Fiscalía General de la República se opusiera a que se le otorgue este beneficio al ex priísta por temas como supuesta mala conducta y la incorporación de nuevos datos que no fueron precisados.

El defensor de Duarte de Ochoa, Pablo Campuzano, aseguró que existían condiciones para que hoy se liberara a su cliente, sin embargo acusó a la fiscalía de actuar desesperadamente otorgando mucha información que no impediría la liberación anticipada.

«Fue mucha la información vertida, fueron muchos los argumentos (de la fiscalía), muchas las interpretaciones, y creo que la jueza tiene que hacer una evaluación seria y clara respecto a la aplicación de esto, por la relevancia del caso».

El especialista dijo que espera que a Duarte no le afecte que su caso sea tan mediático, «fue simplemente cumplir de manera objetiva con la ley, como lo marca. Y habiendo cumplido con esos requisitos, consideramos que independientemente de cuestiones políticas, mediáticas o de cualquier índole, este beneficio preliberacional es procedente y se debe de considerar».

Campuzano dijo que la fiscalía está desesperada y actuó de mala fe, «incorporaron datos que naturalmente no pudieron desahogar dado que no se presentó su testigo. Nos quisieron hacer como un hecho notorio a su parecer y creo que eso denota la desesperación con la que están actuando y creo que eso, definitivamente, es buena noticia».

Por último dijo que si se resuelve conforme a derecho no existen argumentos para que el viernes se niegue la preliberación de Javier Duarte de Ochoa, pues su teoría es el cumplimiento de los requisitos que marca la ley, y ninguna de las informaciones dadas por la fiscalía la han logrado afectar.