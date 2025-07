Se revisará contrato de comodato del “Pirata Fuente” a Carlos Vives Gómez 

julio 29, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Tras insistir que serán ajustes menores al diseño de la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente, la gobernadora Rocío Nahle García indicó que se revisará el comodato que se entregó a Carlos Vives Gómez, representante de CF Veracruz, S.A. de C.V.

La mandataria veracruzana anunció que esta misma semana tendría una reunión con los encargados del comodato, para analizar qué van a hacer, ahora que no se pudo traer equipo de fútbol para este año.

“Ellos tienen la concesión con esto de que la Liga Mexicana de Futbol no les dio permiso a nadie, a nadie de los que solicitaron, a ningún estad, qué sigue, que va a hacer la concesión”.

Hay que recordar que la administración del Estado, en el que se invirtieron mil 600 millones de pesos para su remodelación, se entregó a un particular por un periodo de 10 años.

“Sí, yo pedí tener una cita con ellos esta semana. Habíamos quedado de vernos el viernes, yo el viernes no pude, cancelé. Entonces esta semana los estoy citando porque quiero ver exactamente eso, ver qué van a hacer… Ellos tienen la concesión. Con esto de que la Liga Mexicana de Fútbol o no sé cómo se llama esto, no le dio permiso a nadie (de tener una franquicia), a ningún estadio (se revisará).»

Y es que, el Congreso de Veracruz en la anterior legislatura aprobó la entrega del Pirata Fuente al particular por un periodo de 10 años, con el compromiso de que Veracruz tendría un equipo de primera división, de lo contrario, se revocaría el comodato.

El empresario Carlos Vives ya rentó el inmueble para dos conciertos; uno confirmado el próximo 26 de septiembre con la artista colombiana Shakira, y se anunció en redes sociales, en fecha por definir, el regreso de la gira «Prófugos del Anexo», con Julión Álvarez y Alfredo Olivas, también en el Coloso del fraccionamiento Virginia.