Se prevé instalación de laboratorio nacional de control de plagas en la zona norte del estado: COVEICYDET

Se prevé instalación de laboratorio nacional de control de plagas en la zona norte del estado: COVEICYDET

septiembre 28, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Ya se trabaja en el proyecto de instalación de un laboratorio nacional para el control de plagas en la zona norte de la entidad, en donde se trabajará en temas de atención social como es el caso de la plaga HLB que ataca la producción de cítricos en Álamo, informó la directora del General del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), María Graciela Hernández y Orduña.

En entrevista, la funcionaria estatal indicó que una de las obligaciones que se tienen en este Consejo dijo que el proyecto busca atacar las plagas que azotan a la región y que están mermando la producción de naranja.

“Es una inversión conjunta que se está calculando con las diferentes áreas que la involucran como la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la SEDARPA y los tecnológicos de la zona”.

Y es que, dijo, se priorizan los temas que tengan un impacto directo en los planes nacional y estatal de desarrollo, es decir, investigación científica que resuelva problemáticas sociales.

Por otra parte, indicó recordó para la atención de la comunidad científica y académica y estudiantil para apoyar con recursos complementarios para realizar estancias, participar en congresos, publicar libros, en el caso de estudiantes asistir en ferias estudiantiles y científicas, nosotros podemos apoyar para que puedan participar

“Apoyamos con montos de hasta 25 mil pesos, 2 millones de pesos para primera etapa, el fondo esta abierto de manera permanente”, finalizó.