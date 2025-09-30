Se han realizado 15 trasplantes en lo que va del año, pero van por más en Veracruz

septiembre 30, 2025

Secretario de Salud adelanta programa importante en materia de donación y trasplante para incluir, además del renal, el cardíaco y córnea.

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón dio a conocer que se han realizado en lo que va del año alrededor de 15 trasplantes en la entidad, la mayoría renales.

El también director de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) dijo que por años se hicieron trasplantes de manera esporádica, sin embargo, ahora se plantea un programa importante.

“Y se han hecho varios trasplantes ya en el transcurso del año, alrededor de 15 y todos exitosos, la mayor parte son renales y otras son donaciones”, explicó el funcionario estatal.

Herrera Alarcón aseguró que se tiene pensado iniciar con los trasplantes cardiacos y corneales que urge mucho en la entidad.

Recientemente en el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante el médico destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre instituciones para impulsar esta noble causa, subrayando que “la vida se multiplica cuando se comparte”.

Y a las familias de los donadores les reconoció la difícil decisión que toman para compartir vida con quienes más lo necesitan.

El Centro Estatal de Trasplantes de Veracruz de la Secretaría de Salud reporta un registro de 780 personas en espera de un trasplante de riñón o córnea y que menos del 10 por ciento de las personas que fallecen donan sus órganos.