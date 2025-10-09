Se forma la tormenta ‘Raymond’ en el Pacífico

octubre 9, 2025

La depresión tropical Diecisiete-Ese intensificó y dio origen a la tormenta tropical Raymond en el océano Pacífico, frente a las costas del sur de México, informó este jueves 9 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional.

El centro de Raymond se localizaba a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, y a 190 km al su-sureste de Zihuatanejo, Guerrero. Presentaba vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

• Se mantiene zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Debido a la presencia de Raymond, se prevén lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán; así como intensas en Oaxaca, muy fuertes en Colima y fuertes en Jalisco; además, en dichos estados estados se esperan olas de hasta 3.5 metros de altura.

Por su parte, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Acapulco informó que debido a las condiciones climatológicas adversas y ante el fortalecimiento de la tormenta tropical Raymond, se canceló el arribo del crucero Norwegian Joy, de la naviera Norwegian Cruise Line, programado para este 9 de octubre.