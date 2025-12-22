Se desploma avión de la Marina mexicana en Galveston, Texas

diciembre 22, 2025

Redacción/Xalapa. Durante el transcuro de esta tarde, una aeronave de la Secretaría de Marina mexicana, se desplomó sobre territorio estadounidense, precisamente sobre la Bahía Oeste de Galveston, Texas.

La aeronave realizaba una misión de apoyo médico cuando tuvo un trágico desenlace. Al instante se activaron protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales. Trascendió que en el interior del avión se encontraban 8 tripulantes.

Se especula que un factor clave para que sucediera el accidente fue la densa niebla que se había desplegado en la zona imposibilitó la visión de quienes pilotaban. El vuelo estaba a punto de aterrizar cuando se estrelló en algún lugar al oeste de la calzada, dijo un funcionario de la ciudad.