Se desconoce el origen de hidrocarburo en playas de Jamapa

marzo 3, 2026

*Gobernadora dice que autoridades estatales y federales están investigando

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras la aparición de hidrocarburo en playas del municipio de Pajapan, al sur de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García aseguró que no se trata de un derrame relacionado con instalaciones o ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), pero reconoció que no se ha determinado su origen.

En entrevista, la mandataria dijo que en la zona no hay tuberías, ductos o se está trabajando en exploración de la zona.

“El procurador de Medio Ambiente Estatal está allá para ver de dónde es el origen, sí está raro, tenemos que buscarlo, de dónde está saliendo, no hay tuberías en la zona, no hay una baja de presión, de acuerdo a lo que manifiesta Pemex, no hay plataformas frente a la costa, van a ver, no hay que especular, estamos viendo eso”.

En la mesa de seguridad de la mañana de este martes, explicó, fueron os representantes del Ejército Mexicano en el área de Minatitlán, así como de Protección Civil y Pemex dieron a conocer la situación.

Recordó que PEMEX emitió un comunicado en donde daba a conocer que no se registró una baja de presión en sus sistemas.

Nahle García consideró que hay que dar oportunidad de que la paraestatal, en coordinación con la Procuraduría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investiguen la fuente del hidrocarburo.

Con relación a los pescadores que se dijeron afectados por la presencia de crudo, dijo que será la comisionada de Pesca la que acuda a la zona para analizar el apoyo.