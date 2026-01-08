SCJN avala preferencia a normalistas para ingreso al magisterio

enero 8, 2026

Redacción/Xalapa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma que da preferencia a egresados de escuelas normales públicas y de la UPN para ingresar al servicio público educativo.

La maestra Laura Frade, explicó en entrevista para En Contacto que esta medida retoma un modelo histórico de contratación docente y responde a compromisos del gobierno federal con el magisterio, en un contexto de disminución de la población escolar.