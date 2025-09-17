Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es procesado por lavado

septiembre 17, 2025

Un juez federal vinculó a proceso a Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el 11 de septiembre, tras una audiencia que duró casi 48 horas, se consiguió por segunda ocasión que un juez de control determinara vincular a proceso al ex mandatario estatal.

En un comunicado, la FGR indicó que esta diligencia se llevó a cabo en cumplimiento a un amparo que, en su momento, había obtenido a su favor el ex gobernador, en la que se ordenó que el juez repusiera la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución.

Luego de escuchar los argumentos de la FGR, el juzgador consideró que existían indicios para atribuirle a Roberto Sandoval la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita al movilizar cantidades millonarias que presuntamente no pudieron ser justificadas.

Roberto Sandoval fue detenido en junio de 2021 en el estado de Nuevo León. Desde entonces se mantiene en prisión preventiva justificada, medida que enfrenta en el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.