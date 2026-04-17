Roberto Bautista anuncia su retirada: El fin de una era para el tenis español

abril 16, 2026

El tenis español se prepara para despedir a uno de sus referentes más constantes y respetados de la última década. Roberto Bautista Agut, quien cumplió 38 años el pasado martes, ha anunciado oficialmente que pondrá fin a su carrera profesional al concluir la presente temporada. Con la humildad y el coraje que siempre lo caracterizaron, el castellonense decidió que es momento de cerrar un ciclo lleno de éxitos y entrega.

“He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido”, expresó el actual número 93 del mundo en un emotivo mensaje de despedida. Bautista subrayó su deseo de disfrutar cada uno de los torneos que le restan en el calendario, empezando por el Mutua Madrid Open que arranca la próxima semana, donde buscará sentir por última vez el calor de su público.

Una trayectoria de constancia y títulos

Bautista colgará la raqueta con un palmarés envidiable que incluye 12 títulos ATP. Su historia con el éxito comenzó algo tarde, a los 26 años, en ‘s Hertogenbosch (2014), pero desde entonces no dejó de escalar. Su mayor hito individual fue la conquista del ATP 500 de Dubái en 2018 y las semifinales de Wimbledon en 2019, resultado que lo catapultó hasta la novena posición del ranking mundial.

Sin embargo, su legado va más allá de los trofeos individuales. Roberto fue pieza clave en la conquista de la sexta Copa Davis para España en 2019. Aquella victoria tuvo un significado heroico, ya que el tenista regresó a la competición apenas unos días después del fallecimiento de su padre para vencer a Felix Auger-Aliassime en la final contra Canadá.

El último baile

Tras haber representado a España en los Juegos Olímpicos de Río 2016 (donde obtuvo diploma) y más recientemente en París, Bautista planea una gira de despedida donde la gratitud sea la protagonista. Aunque aún no define cuál será su último torneo oficial, el mundo del tenis ya celebra la carrera de un jugador que se ganó un lugar de honor en la historia del deporte español.