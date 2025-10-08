Ríos bajo vigilancia por las lluvias, aunque están por abajo de los niveles de desbordamiento

octubre 8, 2025

Yhadira Parades/Xalapa, Ver.- Los ríos del norte y sur de la entidad se mantienen bajo vigilancia ante su posible incremento por las precipitaciones que se han registrado en las últimas 24 horas, aseveró la jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua región Golfo Centro, Jessica Luna Lagunes.

En entrevista, Luna Lagunes informó que se registraron lluvias fuertes a intensas en las cuencas de los ríos Tecolutla, Nautla y Misantla, así como en las cuencas del Papaloapan y en la parte baja de la Cuenca de Coatzacoalcos.

Destacó que la lluvia más importante se registró en la estación de La Cangrejera, municipio de Coatzacoalcos con 167.5 milímetros, una lluvia de 129 milímetros en el municipio de Misantla y lluvias mayores a los 100 milímetros y 115 en Tecolutla, Nautla, Misantla y en algunas partes del Papaloapan.

“Esto ha generado el incremento de algunos niveles de los ríos como el Tecolutla, como el río Bobos, como el río Kilates, así como en las en los ríos San Juan, Tesechoacán y Papaloapan, sin que al momento pues representen algún peligro para la población”

Sin embargo, se recomienda a la población seguir muy atentos, pues se espera para las siguientes 24 o 48 horas lluvias puntuales entre los 75 y hasta los 150 mm.

“Al momento el pronóstico sigue indicando que estas lluvias para las siguientes 24 horas serían de mayor importancia hacia la zona norte desde la Cuenca del Pánuco hasta la Cuenca del Colipa por lo que los niveles de los ríos en esta zona hay que mantenerlos en mucha vigilancia, la Conagua les está dando seguimiento y cualquier situación de incremento pues estará informando de manera oportuna”.

Finalmente, dijo, aunque son ríos de respuesta lenta como el Papaloapan, el San Juan y Tesechoacán, así como el Uxpanapa, se mantiene en vigilancia.