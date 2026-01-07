Riesgo de erupción volcánica obliga a evacuar a miles de filipinos

enero 7, 2026

Casi 3 mil habitantes han sido evacuados de las laderas del volcán Mayon en Filipinas debido a una serie de erupciones leves y un aumento en su actividad. Las autoridades elevaron el nivel de alerta a 3 este martes tras detectar desprendimientos de rocas, algunas del tamaño de automóviles, y flujos piroclásticos desde su cráter.

Soldados, policías y personal de gestión de desastres colaboraron en la evacuación de más de 2 mil 800 aldeanos de 729 hogares dentro de un radio de 6 kilómetros del cráter, zona designada como de peligro permanente.

Otros 600 residentes que viven fuera de este perímetro se trasladaron voluntariamente a refugios de emergencia. La entrada a esta área está oficialmente prohibida, aunque comunidades locales han habitado y cultivado en la zona de manera intermitente durante generaciones.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas explicó que se está produciendo una “erupción magmática efusiva” con una extrusión lenta de magma desgasificado cuya velocidad aumenta gradualmente. Advirtió sobre mayores probabilidades de “flujos de lava peligrosos” y “actividad explosiva en cuestión de días o semanas”, lo que pone en riesgo a aproximadamente 20 mil personas que residen cerca del volcán.

El Mayon, de 2 mil 462 metros de altura y conocido por su forma cónica, es el volcán más activo de Filipinas y ha registrado 54 erupciones desde 1616.