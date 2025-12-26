RICHARD GERE, VIOALA DAVIS, JAMIE LEE CURTIS, BILLIE EILISH Y SHIRLEY MANSON: LAS CELEBRIDADES QUE RECONOCIERON EL TRABAJO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN ESTE 2025

diciembre 26, 2025

Durante 2025, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum recibió reconocimientos de mandatarios de países como Canadá, Guatemala, Belice y Estados Unidos por su trabajo de colaboración, pero además, su labor fue destacada por personalidades del mundo del espectáculo internacional.

Tal fue el caso de la actriz ganadora del Premio Oscar, Viola Davis, quien reconoció a la Presidenta Sheinbaum por el envío de bomberos mexicanos a Texas tras las inundaciones, además, celebró la inversión de Netflix de mil millones de dólares para producir series y películas en el país de 2025 a 2028.

El actor ganador del Globo de Oro, Richard Gere, destacó el gran trabajo de la Presidenta durante las negociaciones con el Presidente Donald Trump.

Por su parte, la actriz ganadora del Premio Oscar, Jamie Lee Curtis, durante una visita a México para la promoción de una de sus Películas, mostró su entusiasmo por el hecho de que una mujer gobierne al país.

El mundo de la música también mostró su reconocimiento a la Presidenta, ejemplo de ello la cantante Billie Eilish, quien agradeció por el envió de bomberos mexicanos en apoyo tras las inundaciones en Texas.

Y la cantante Shirley Manson, vocalista de la banda Garbage respaldó a la mandataria: “Amamos su país y amamos a su nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Ella ciertamente está ayudando”, expresó durante una presentación en Nuevo León.