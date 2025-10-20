Revolut recibe ‘luz verde’ para operar como banco en México

octubre 20, 2025

Tras 18 meses de procesos y revisiones de sistemas, Revolut, firma financiera de origen británico, recibió la autorización para el arranque de operaciones bancarias en México por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

⇒ En abril de 2024, Revolut recibió la autorización para constituirse como institución de banca múltiple. Tras meses de trabajo, el pasado viernes 17 de octubre, la fintech recibió ‘luz verde’ para iniciar con sus operaciones bancarias en el país.

“Esta autorización fundamental es el último paso regulatorio requerido antes de abrir las puertas del banco al público, consolidando así su compromiso a largo plazo con el mercado mexicano”, apuntó la firma. Convirtiéndose en el primer banco digital independiente en completar desde cero todo el proceso de licencia en el país.

Apenas en septiembre, Revolut señaló que sus planes en América Latina incluyen el lanzamiento como banco en México a principios de 2026, así como ingresar a Colombia, en donde ya recibió la autorización para la misma figura, y Argentina, con otra solicitud de licencia bancaria en trámite este mismo año.

⇒ El interés de pertenecer al sector bancario mexicano ha ido en aumento en los últimos años, pues la CNBV recibió varias solicitudes de instituciones para operar bajo esta figura, sea como un ‘nuevo jugador’ o transitar de un sector a otro. Por ejemplo, Plata, Nu y Hey Banco ya recibieron la licencia bancaria y están a la espera del aval definitivo.

“Estamos excepcionalmente orgullosos de nuestro equipo y del banco que hemos construido aquí en México. Estamos muy agradecidos con las autoridades por este voto de confianza y su compromiso de fomentar la competencia en la industria. Estamos seguros de que nuestra oferta beneficiará a millones de personas en todo el país”, indicó Juan Manuel Guerra, director del banco en México.