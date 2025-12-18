Revelan la causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa

diciembre 18, 2025

Rob Reiner, director y actor de amplia trayectoria, y su esposa Michele Singer Reiner fueron hallados sin vida en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, el 14 de diciembre de 2025.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles estableció que ambos murieron por “múltiples lesiones por objeto punzante”, y consignó la manera de la muerte como homicidio.

Desde el primer momento, las autoridades trataron el caso como un posible ataque intencional. La investigación inicial y los reportes policiales condujeron a la detención del hijo de la pareja, identificado como Nick Reiner, quien fue detenido por sospecha de asesinato y quedó bajo custodia mientras se determinan cargos formales y medidas cautelares.

En audiencias y comunicados públicos, las autoridades confirmaron detalles sobre la investigación, la policía respondió al llamado y la fiscalía anunció que el arma empleada habría sido un cuchillo, según lo expuesto en conferencias de prensa y documentos preliminares del caso; además, se informó que el sospechoso hizo su primera comparecencia ante la Corte en días posteriores al hallazgo

El informe del forense y las diligencias policiales han sido consistentes entre sí, señalando que los certificados de defunción y los documentos de la investigación confirman la causa y la fecha de los hechos, mientras que la familia y allegados han mostrado consternación por la tragedia.