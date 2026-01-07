Revelan el primer vistazo a los X-Men en “Avengers: Doomsday”

enero 6, 2026

Marvel Studios lanzó el tercer tráiler de “Avengers: Doomsday”, con el que confirmó de manera oficial el regreso de los X-Men a la pantalla grande, a través de las versiones originales de los mutantes vistas en la saga de 20th Century Fox.

El avance muestra el retorno de Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier, Ian McKellen como Erik Lehnsherr/Magneto y James Marsden como Scott Summers/Cíclope, debutando en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La Mansión X aparece completamente destruida, seguida de una escena en la que Xavier y Magneto aparecen jugando ajedrez, un guiño a su relación histórica dentro de la franquicia.

Posteriormente, el video presenta a Cíclope con su traje azul y amarillo fiel a los cómics, arrodillado y sin visor, liberando su poder óptico en un entorno completamente devastado.

Hasta el momento, solo se ha confirmado el regreso de los personajes Profesor X, Magneto, Cíclope, Wolverine, Mystique y Gambito. Aunque fans especulan con la aparición de más personajes de la saga original.

Asimismo, han surgido teorías que plantean una posible destrucción del universo mutante por parte del Doctor Doom y los Centinelas; sin embargo, esta información se mantiene solo como teorías y especulaciones.