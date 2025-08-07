Reportan contaminación de manantial en Coatepec; agua es grisácea y huele mal

agosto 7, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Pobladores denunciaron que el nacimiento de agua que se localiza en la colonia Los Carriles, municipio de Coatepec, luce contaminado, pues el líquido tiene una tonalidad grisácea y desprende olores fétidos.

Esto sucede sobre la calle San Jerónimo, a una cuadra de Francisco Javier Mina y muy cerca también del barrio de El Sapo.

La gente de la zona acostumbraba llenar sus garrafones y otros recipientes, pues se habían realizado estudios y el agua había resultado viable para el consumo humano.

“El chorrito, manantial contaminado en Coatepec, no solo es agua turbia, es olor a descomposición. Gobierno Municipal de Coatepec, CMAS Coatepec, toca revisar si el sistema de aguas residuales se está fugando y contaminando el manantial”, expresaron.

Los residentes están preocupados, pues temen que las aguas residuales estén contaminando el nacimiento en el sitio.

Consideraron que si la gente consume esa agua la situación podría derivar en un problema de salud pública.

Por tal motivo, pidieron la intervención del ayuntamiento de Coatepec y de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) para que el problema sea atendido lo antes posible.