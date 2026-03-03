Registros de exfuncionarios sancionados de Veracruz no coinciden en plataformas nacional y estatal anticorrupción

marzo 3, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La información publicada en la Plataforma Digital Nacional y la Plataforma Digital Anticorrupción de Veracruz presenta diferencias en el apartado de servidores públicos sancionados por faltas administrativas graves correspondientes a la entidad.

Una revisión a los registros públicos muestra que en la Plataforma Digital Estatal se visualizan 15 registros; sin embargo, uno de ellos corresponde a una inscripción duplicada, por lo que el número de personas sancionadas es de 14.

En contraste, la consulta realizada en la Plataforma Digital Nacional para el estado de Veracruz arroja 10 registros, lo que representa una diferencia de cuatro nombres que aparecen en el sistema estatal pero no se visualizan en la plataforma nacional.

Ambos sistemas forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción y concentran información sobre resoluciones firmes por faltas administrativas graves, conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las entidades federativas son responsables de la carga y actualización de información en la Plataforma Digital Nacional.

En fechas recientes, la titular del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz, Adriana Linares, destacó la operación de las plataformas que incluyen funcionarios y particulares sancionados, y recordó que empleadores públicos están obligados a consultar estos registros para verificar que no se contrate a personas inhabilitadas.

Registros en la Plataforma Digital Estatal de Veracruz (14 personas)

Andrés Arredondo Martínez (inscrito en dos ocasiones) Alma Aleida Sosa Jiménez Vanessa Yazmín Gómez y Gómez Ofir Aly Gutiérrez Ponce Ariel Anastacio César Robinson Manzanilla Angélica Sánchez Hernández Felipe Hernández Franco Maricela López Domínguez Joana Marlen Bautista Flores Elvis Viveros Arroyo Magdalena Méndez Juan María de los Ángeles Castillo Simbrón Jovita Cortés Guzmán Manuela Saldaña Ríos

Registros en la Plataforma Digital Nacional (10 personas)

Andrés Arredondo Martínez Exauxiliar de Sala del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral

Periodo: 22 de marzo de 2024 al 22 de marzo de 2025 María de los Ángeles Castillo Simbrón Exsecretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Municipal de Filomeno Mata

Periodo: 14 de enero de 2025 al 4 de febrero de 2025 Alma Aleida Sosa Jiménez Exjueza de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral

Periodo: 15 de marzo de 2024 al 15 de marzo de 2025 Magdalena Méndez Juan Exjueza del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, Poza Rica

Periodo: 29 de octubre de 2024 al 28 de octubre de 2025 Joana Marlen Bautista Flores Exdirectora General de Administración del PJEV

Periodo: 11 de septiembre de 2024 al 10 de septiembre de 2034 Angélica Sánchez Hernández Exjueza de Control Comisionada al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Cosamaloapan

Periodo: 14 de marzo de 2024 al 13 de marzo de 2029 Ariel Anastacio César Robinson Manzanilla Exjuez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz

Periodo: 14 de enero de 2025 al 14 de julio de 2025 Ofir Aly Gutiérrez Ponce Exsubdirector de Recursos Materiales del PJEV

Periodo: 11 de septiembre de 2024 al 10 de septiembre de 2034 Elvis Viveros Arroyo Exjefe de Departamento de Servicios Generales del PJEV

Periodo: 11 de septiembre de 2024 al 10 de septiembre de 2034 Manuela Saldaña Ríos

Exsubdirectora de Recursos Financieros del PJEV

Periodo: 11 de septiembre de 2024 al 10 de septiembre de 2034

Registros que no se visualizan en la Plataforma Digital Nacional

Vanessa Yazmín Gómez y Gómez Jueza en fase de Ejecución del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Destitución a partir del 27 de enero de 2025

Felipe Hernández Franco Subjefe de la Jurisdicción Sanitaria IV Martínez de la Torre Inhabilitación por 10 años a partir del 9 de septiembre de 2022

Maricela López Domínguez Secretaria Técnica del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto de Hospedaje Inhabilitación por 1 año a partir del 18 de agosto de 2024

Jovita Cortés Guzmán Exsíndica del municipio de Tlilapan Inhabilitación por 10 años a partir del 9 de diciembre de 2024



Hasta el momento, en las plataformas consultadas no se advierte explicación pública sobre la diferencia en el número de registros visibles entre ambos sistemas.