Que se suba quien sea  

mayo 16, 2025

Lector, lectora querida y ahora como la prerrogativa es escasa, hay que hacerla rendir ¡Que no! Pues te cuento que el candidato del Movimiento Ciudadano, partido que por cierto no le tiene miedo a nada; a la alcaldía de Xalapa, un señor Román Moreno, se ha dado a la tarea opacar el ridículo que están haciendo los candidatos del Poder Judicial, que no tienen ni idea de marketing político y hacen lo que pueden en redes sociales.

Y es que el singular aspirante del partido naranja, que por cierto al parecer seria el feliz propietario de un par de taquerías, le ha dado por promover su negocio, a la vez que se promueve para alcalde, usando frases como “Taquero mucho Xalapa”, “Pura lengua” y “Dale vuelta a la tortilla”, que han generado burlas en la prensa nacional y esto ha sido interpretado como una falta de seriedad en su propuesta política… transmite todo menos lo que Xalapa necesita que es profesionalismo, oficio y sensatez.

El señor Moreno, quien al parecer tendría una cuantiosa fortuna, cuyo origen en realidad no se sabe bien a bien cual es, puesto que de vender tacos nadie lo creería, se promueve a diestra y siniestra con una campaña que en realidad refleja su propia personalidad, ya que muchos hemos pasado frente a sus espectaculares y hemos visto sus videos en redes sociales y escuchado sus spots en radio, sin embargo difícilmente lo recordamos, puesto que tanto la campaña como él, carecen de personalidad y transmiten más que otra cosa, una necesidad imperante de despilfarrar recursos sin un objetivo claro, ya que nadie en su sano juicio, votaría por poner en la alcaldía a un taquero venido a más.

Una pena que el partido de Dante Delgado, un veracruzano que ha dejado una huella imborrable en la política estatal, apoye a un personaje tan gris y carente de oficio, ni beneficio, esto luego de haber impulsado en la pasada elección municipal a Raúl Arias Lovillo, quien si bien no estaba en sus años de esplendor, hizo un papel bastante digno en su campaña…

Movimiento Ciudadano sin rumbo claro en xalapa ¡Caray!

Cosas de la vida y menudencias

Ayer la gobernadora Rocío Nahle, dio a conocer que se están reforzando la seguridad en zonas estratégicas del estado, con la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y los candidatos; además dijo que más de 75 candidatos han solicitado seguridad y en estos momentos ya cuentan con ella, esto aunque no hayan presentado una solicitud formal; informó también que llegaron 300 elementos de la Agencia de Investigación de la Fiscalía General de la República a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado y 500 elementos de la Guardia Nacional, arribaron al estado desde hace dos semanas.

Con respecto a los casos de Texistepec y Coxquihui, la gobernadora Nahle, informó que existe avances sustanciales, por un lado ya hay detenidos por lo ocurrido el domingo pasado en Texistepec y señaló que ya hay órdenes de aprehensión emitidas en el caso de Coxquihui y se busca a los responsables a nivel nacional.

La semana que viene la gobernadora Nahle estará en a Ciudad de México para tratar temas de seguridad de importancia para el estado y sobre los operativos ocurridos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río confirmó que se trato del seguimiento de la Fiscalía General de la República.

¡Lector, Lectora querida! Estamos en mitad de la campaña y a 15 días de la elección mas grande de la historia de México ¿Ya te informaste para emitir tu voto? Recuerda que es tu responsabilidad.

Así las cosas mis chulos, nos leemos mañana.