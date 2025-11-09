Pulmones Verdes permitirá multiplicar las hectáreas reforestadas en Veracruz: Sedema

noviembre 9, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA), Luz Mariela Zaleta Mendoza señaló que con el programa Pulmones Verdes ordenado por la gobernadora Rocío Nahle García se multiplicarán las hectáreas reforestadas en la entidad.

En entrevista, la funcionaria estatal indicó que el proceso de reforestación abarca no solo la zona de Perote y Las Vigas, sino otras áreas en el centro, norte y sur de Veracruz.

“Tenemos la instrucción de la Gobernadora, de que cada una de las áreas naturales protegidas cuenta con encargados, por lo que se está trabajando con el plan de manejo y con una buena respuesta de las comunidades, para implementar sus viveros”.

Con estas acciones, agregó, se van a multiplicar las hectáreas a reforestar no solo en la zona de Las Vigas, tenemos áreas naturales en Otontepec, el sur colindando con Chiapas y Oaxaca, vamos a tener buenos resultados.

Asimismo, dijo, se están coordinando en estos trabajos con las instituciones académicas, investigadores y dependiendo de la zona con la Universidad Veracruzana, los tecnológicos y el Instituto de Ecología.

CORTE DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS

Por otra parte, Zaleta Mendoza destacó el arranque del corte de árboles navideños para la temporada 2025 con la participación de 40 ranchos silvícolas.

Los ranchos brindarán servicio a la ciudadanía del 8 de noviembre y hasta el 22 de diciembre en la zona de Las Vigas, donde son 150 hectáreas de plantaciones que integran una creciente oferta productiva y ecoturística.