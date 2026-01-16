Propuesta de Reforma Electoral aún no es una realidad: Sheinbaum

enero 16, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Ecatepec.- Ecatepec- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este viernes los ejes de la reforma electoral que su gobierno prepara y subrayó que uno de los puntos centrales será el fortalecimiento de la fiscalización de los recursos, particularmente para evitar el uso de dinero ilícito y la posible intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Durante su conferencia, la mandataria se burló de los comentarios anticipados de analistas y opositores sobre el contenido de la iniciativa, al señalar que la reforma aún no está terminada.

“Me da risa cuando veo a los comentócratas de la oposición. Ya saben qué tiene la reforma… porque todavía no está lista”, ironizó.

Sheinbaum explicó que los lineamientos generales de la propuesta parten de lo que la ciudadanía ha expresado como una demanda reiterada: reducir los costos de las elecciones, modificar el esquema de representación proporcional y ampliar la participación ciudadana.

Detalló que uno de los cambios planteados busca transformar el actual modelo de diputaciones y senadurías plurinominales, al considerar que las listas elaboradas por las cúpulas partidistas han permitido que algunas personas ocupen cargos legislativos de manera recurrente sin una elección directa.

“Hay diputados que han sido diputados plurinominales toda su vida, senadores. El objetivo es que la gente también decida sobre la representación proporcional”, afirmó.

La presidenta insistió en que la reforma tiene como propósito ampliar la democracia participativa, una figura que ya opera en algunos estados, pero que no se ha consolidado a nivel nacional.

“La gente debe opinar y participar. Eso es la democracia”, señaló.

Asimismo, mencionó que la iniciativa contempla mejorar la representación de los mexicanos en el exterior, otro de los reclamos ciudadanos que se han recogido durante los foros y ejercicios de consulta previos.

Al ser cuestionada sobre si confía en que los partidos aliados de Morena respalden la reforma, Sheinbaum respondió que existe una responsabilidad histórica de presentar una propuesta congruente con la trayectoria del movimiento.

Recordó episodios como el desafuero, el fraude electoral de 2006 y la compra de votos en 2012 como ejemplos de la lucha que, dijo, su movimiento ha dado por la democracia.

“Nosotros siempre hemos luchado por la democracia y eso es lo que buscamos: fortalecerla”, sostuvo.

En ese contexto, al preguntarle si la reforma incluirá candados para evitar la infiltración del crimen organizado en elecciones y candidaturas, la presidenta fue enfática al destacar la necesidad de endurecer la fiscalización.

“Mayor fiscalización es muy importante. La fiscalización de los recursos y las acciones de la autoridad electoral en el momento en que se encuentre algún mal uso o alguna fuente no lícita de recursos que se usen en las campañas”, afirmó.

Sheinbaum dejó claro que el objetivo es dotar a la autoridad electoral de mayores capacidades de reacción inmediata, para sancionar oportunamente el uso indebido de recursos y garantizar procesos electorales más transparentes y confiables.