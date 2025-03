Prohibe Clara Brugada corridas de toros con violencia en CDMX

marzo 13, 2025

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , anunció este jueves la prohibición de las corridas de toros con violencia en la capital, con el argumento de que el ‘espectáculo de sangre’ no puede justificarse bajo ningún concepto de arte o tradición.

En un pronunciamiento en la sede del gobierno capitalino, la mandataria afirmó que esta prohibición es en congruencia con los principios constitucionales en la materia , pero también como su deber ético. El anuncio de Brugada se da en medio de manifestaciones a favor y en contra de las corridas de toros en la capital. La próxima semana, el Congreso de la CDMX analizará una iniciativa ciudadana para prohibir dicha práctica.

Se crea la figura jurídica: el espectáculo taurino libre de violencia, que posibilitará la continuación de las actividades en la Plaza de Toros bajo nuevas reglas

En el espectáculo taurino libre de violencia, se prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Se establece que, una vez concluido el espectáculo, el toro deberá regresar, deberá ser devuelto a su ganadería.

Se protege la integridad física de los toros y se prohíben los maltratos dentro y fuera del espectáculo. Se prohíbe la utilización de objetos punzantes que provoquen heridas, lastimaduras o muerte del toro, como banderillas, espadas, lanzas, entre otros. Solo se autoriza el uso del capote y la muleta. Se protege también los cuernos del toro, para evitar lastimaduras a otros animales o personas. Se limita el tiempo de la corrida a 10 minutos por toro, con un máximo de media hora en total.

Brugada informó que su propuesta está regida en los siguientes principios : Acompañada de legisladores locales, la jefa de gobierno afirmó que la CDMX es la entidad ‘más defensora de los animales’, por lo que su administración no puede ‘quedarse atrás’ en este tema. ‘Tenemos que ir siempre adelante y tampoco podemos quedarnos atrás de la Constitución. Por ello la ciudad, esta grandiosa Ciudad de México, no puede mantener la crueldad como espectáculo y mucho menos la prolongación del dolor y muerte de un animal para el entretenimiento ‘, expresó. ‘ El espectáculo de sangre no puede justificarse bajo ningún concepto de arte o tradición .

Algunos argumentarán: ‘Es parte de tradiciones y de cultura’, pero la cultura, la música, el arte e incluso los derechos cambian, evolucionan, se transforman y las grandes ciudades tenemos la obligación de transformarlos a la vez’.

Brugada enfatizó que llegó el momento de que la ciudad resuelva el tema de las corridas de toros, por lo que, con estas nuevas reglas, sostuvo, la CDMX se coloca a la vanguardia en la defensa y protección de los animales. ‘Y avanzamos en la erradicación de la violencia en los espectáculos públicos’, expresó. ‘Si innovamos, si construimos un acuerdo que nos involucre a todos y todas, seremos capaces de preservar empleos, de generar actividad económica, de mantener la tradición y cumplir a la vez con nuestra obligación constitucional de proteger a los animales’.

La jefa de gobierno reconoció la lucha de los ambientalistas y organizaciones protectoras de animales -incluso pidió un aplauso para ellos- y destacó ‘toda esta gran movilización ciudadana’ a favor de la protección animal. Reveló que existe voluntad de los promotores de la tauromaquia, quienes, dijo, han manifestado su disposición de transitar a un espectáculo taurino sin violencia.

‘Ello nos permitirá mantener esta actividad económica y conservar el empleo de las familias que trabajan en la Plaza México’, añadió. ‘Porque el objetivo es transformar, no desaparecer, podemos transformar la tauromaquia y ponernos a la vanguardia de un modelo taurino libre de violencia, que sea referente mundial y a eso le tenemos que apostar, es momento de cambiar y de mirar hacia adelante, siempre en defensa de los derechos de todas y de todos’.