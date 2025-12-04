Presentan iniciativa para que ayuntamientos implementen políticas públicas en favor Personas Autistas

diciembre 4, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada local, María Elena Córdova Molina, propuso que los Ayuntamientos cuenten con la facultad expresa de diseñar e implementar políticas públicas en favor de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En Veracruz está vigente la Ley 669 para la Atención e Inclusión de las Personas con TEA, aprobada en 2019, sin embargo, la legislación se quedó en “buenas intenciones”, debido pues no ha sido reglamentada y no hay claridad de responsabilidades entre autoridades.

“La vida es maravillosa, pero se vuelve injusta cuando no damos las mismas oportunidades a todas y todos. Las familias que viven el TEA necesitan apoyo real, no simulaciones. Y los municipios son quienes están más cerca de ellas”, afirmó.

La legisladora presentó una Iniciativa para adicionar la fracción XIX Bis al artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, con la incorporación de esta fracción, los Ayuntamientos podrán: Crear y ejecutar programas municipales de atención e inclusión; adaptar servicios y espacios públicos para hacerlos accesibles; brindar apoyos asistenciales a familias cuidadoras.

Además, de capacitar a servidores públicos; integrar objetivos TEA en sus Planes Municipales de Desarrollo.

Córdova Molina destacó que esta adición llega en un momento crucial, pues 212 administraciones municipales entrarán en funciones en las próximas semanas, lo cual permitirá que arranquen con herramientas normativas claras en favor de la inclusión.

Asimismo, la Iniciativa establece un periodo de 60 días para que cada municipio actualice su marco reglamentario.

“Las personas con TEA no entienden de ideologías, pero sí de realidades. Y esta realidad exige respuestas, no evasivas. No dejemos que esta Iniciativa se quede en un cajón”, subrayó.

La propuesta se vincula a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y forma parte de la agenda de Movimiento Ciudadano en defensa de la inclusión y los derechos humanos.

“Esta es una bandera que Veracruz puede abrazar sin retroceder ni un centímetro. Las niñas y los niños con TEA no necesitan que el mundo los cambie; necesitan que el mundo los comprenda”, concluyó.