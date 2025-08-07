Presenta CNPC el Segundo Simulacro Nacional 2025

agosto 7, 2025

Será este 19 de septiembre a mediodía y empleará por primera vez el sistema #CellBroadcast para todo el país

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Encabezados por la Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa presentó el Simulacro Nacional 2025, el cual, confirmó que el #CellBroadcast (sistema de alertamiento para celulares) se utilizará ahora si masivamente y llegará a los 80 millones de de dispositivos se usará por primera vez a nivel nacional para el #SegundoSimulacroNacional 2025 este 19 de septiembre al mediodía.

La hipótesis será un sismo de 8.1, el cual también permitirá que la población se mantenga preparada para algún fenómeno natural, ya sea sismo, huracán, sequía extrema, o tsunami dependiendo la región donde se encuentre el usuario del teléfono celular.

Ello, derivado de que ya se podrá regionaliza la alerta para algún estado en particular o hasta región donde el riesgo pueda afectar alguna vida humana.

En el caso de las personas que podrían participar en todo el país, sería de mínimo 10 millones de personas.

Sin embargo, evitó hablar sobre el caso de Chiapas, que tiene un sistema de alertamiento diferente al del resto del país, así como el caso de Oaxaca, donde extraen más de la mitad de estaciones de alertamiento que por falta de mantenimiento, no están en servicio.