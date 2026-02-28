Pozos afirma que solventó observaciones, pero ASF mantuvo el daño patrimonial en Tuxpan

febrero 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El subsecretario de Gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos Castro, aseguró que ya solventó las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo al manejo de recursos durante su gestión como alcalde de Tuxpan; el órgano fiscalizador observó un presunto daño patrimonial por 10 millones 586 mil 413 pesos en la Cuenta Pública 2024.

En entrevista, el exalcalde señaló que en la fase de solvatación fue entregada “al 100 por ciento” la documentación para justificar el uso de los recursos observados, correspondientes al penúltimo año de su administración municipal. No obstante, no se reflejó en el informe que se hizo público el 17 de febrero, donde la autoridad fiscalizadora reporta un monto pendiente de justificar.

“Ya se había integrado la información complementaria al 100 por ciento, desconocemos por qué no se dio a conocer. El siguiente paso es volver a presentar la información, pero por fortuna está completamente entregado y con todo el cumplimiento de las normas ante el Orfis y la Auditoría Superior, cuando menos hasta el 2024, que es lo que me correspondió a mí”, afirmó.

Pozos Castro solicitó licencia como presidente municipal en diciembre de 2024 para incorporarse al gabinete estatal de la gobernadora Rocío Nahle, por lo que su suplente, Jesús Fomperosa Torres, concluyó la administración en 2025.

El funcionario estatal sostuvo que corresponderá a la ASF revisar la información que remitirá nuevamente para justificar el manejo financiero de los recursos federales.

Observaciones de la ASF

Datos de la Auditoría Superior de la Federación revelan que el municipio mantiene pendiente de solventar el manejo de 10 millones 586 mil 413 pesos como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

De acuerdo con el Informe Individual 2024-D-30189-19-2114, el órgano fiscalizador revisó contratos financiados con recursos del FAISMUN, FORTAMUN y Participaciones Federales a Municipios (PFM), que en conjunto sumaron 49 millones 80 mil 500 pesos.

En el resultado número cuatro, la ASF analizó seis expedientes de adquisiciones y servicios por 18 millones 78 mil 700 pesos, de los cuales dos contratos financiados con recursos del FORTAMUN —por un total de 7 millones 500 mil pesos— presentaron irregularidades.

Se trata de los contratos ADQ-CT-MTUX-061/2024, correspondiente a la auditoría técnica a la obra pública 2024, y ADQ-CT-MTUX-062/2024, para la auditoría financiera de la misma Cuenta Pública. Ambos expedientes incluyeron entregables con fecha de 2014, mientras que el acta de entrega-recepción fue elaborada en 2025, situación que impidió acreditar que los servicios se prestaron conforme a los términos contractuales.

Por ello, la ASF emitió el pliego de observaciones 2024-D-30189-19-2114-06-001, en el que presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 7 millones 500 mil pesos, más los rendimientos financieros correspondientes.

En cuanto a los contratos financiados con Participaciones Federales, inicialmente se detectaron irregularidades en la adquisición de uniformes por 5.2 millones de pesos y en la compra e instalación de un sistema de videovigilancia por 1.7 millones. No obstante, el municipio presentó documentación complementaria que permitió solventar 7 millones 10 mil 988 pesos, por lo que la observación quedó parcialmente atendida.

Obras con inconsistencias

En la revisión de cuatro expedientes de obra pública financiados con FAISMUN 2024, por un total de 31 millones 1 mil 800 pesos, la ASF detectó inconsistencias documentales.

Aunque tres contratos fueron solventados tras la entrega de pruebas de laboratorio y reportes fotográficos georreferenciados, el contrato DOP_2024301890030_I3_C036, correspondiente a la ampliación de electrificación en la colonia La Luna, en Alto Lucero, mantiene observaciones por 3 millones 86 mil 413 pesos.

De acuerdo con el informe, el municipio no acreditó el acta formal de entrega de la obra a la Comisión Federal de Electricidad ni incluyó en la bitácora las notas sobre los números de serie de los generadores instalados.

Pese a ello, el subsecretario de Gobierno insistió en que la totalidad de la información ya fue entregada a las autoridades fiscalizadoras y confió en que las observaciones serán solventadas en la siguiente etapa de revisión.