Por filtraciones remodelan casa de Cultura en Tantoyuca

enero 6, 2026

Retiran parte de mural que tenía a un jinete sobre un caballo por parecerse a los Guzmán Avilés

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El 3 de enero, el alcalde de Tantoyuca y diputado con licencia, Francisco San Román, dio el banderazo de inicio de la remodelación de la Casa de la Cultura.

El argumento para la remodelación —de la cual no se precisó el costo— fue atender los problemas de filtración y mejorar el mural que, en el pasado, tuvo un costo de 490 mil pesos.

“Aquí a mis espaldas se encuentran muchos de los tesoros, hay muchos objetos que han sido encontrados y mudados a esta Casa de la Cultura y que hoy el 80 por ciento se trasmina el agua; nuestros tesoros están en peligro (…) vamos a hacer trabajos de impermeabilización”, explicó.

En una transmisión de medios locales, el alcalde morenista argumentó que contactó a la persona que realizó el mural original en la Casa de la Cultura, en el año 2021, para que pueda modificar la obra e incluir a una mujer tejedora de la zona norte.

La obra se considera un monumento a la corrupción, al tener la imagen de un charro a caballo, que podría representar a cualquier integrante de la familia Guzmán Avilés, que gobernó Tantoyuca por más de dos décadas.

El alcalde morenista argumentó que parte del mural era una forma de culto a una familia, en este caso los Guzmán Avilés, y que ahora se busca representar a las comunidades y las actividades típicas del municipio.

“La persona que hizo este mural es la misma persona que lo va a arreglar. Es un artesano de Poza Rica; quiero decirles que esto no se trata de destruir, se trata de construir, este mural que les pertenece a todos ustedes va a ser modificado.

“Vamos a quitar el logo de una administración (…) por todos lados hay placas de la administración (pasada) y yo creo que eso no está bien, nos debemos ganar el respeto con trabajo (…) vamos a retirar a una figura y saben a quién representa, es un capítulo de más de 38 años que le ha hecho mucho daño a Tantoyuca”.

Aseguró que ningún presidente municipal puede hacer honores a su trabajo o al de su familia.

En el acto, realizado el 3 de enero, también se retiraron las rejas que resguardan la Casa de la Cultura, lo que igualmente tuvo un costo para el erario municipal; sin embargo, el alcalde aseguró que la intención es que el recinto tenga acceso para todos.

Según datos del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la remodelación de la Casa de la Cultura, o de la biblioteca Salvador Díaz Mirón, tuvo un costo de 420 mil pesos. La obra fue realizada por la empresa Constructora Nacer SA de CV, con registro fiscal en Puebla.