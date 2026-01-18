Piden en la Catedral por la paz y cuidado de Venezuela y Groenlandia

enero 18, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Desde la Iglesia Catedral Metropolitana de Xalapa, el párroco de la misma, José Ignacio Barrera Murrieta, en ausencia del obispo Jorge Carlos Patrón Wong , llamó a realizar oración para que los líderes del mundo piensen en el bienestar de la población y no se dejen llevar por el egoísmo.

En la misa de este domingo, el sacerdote católico recordó la situación que sufre Venezuela en el América del Sur, con el ingreso de fuerzas norteamericanas para llevar a cabo la detención de Nicolás Maduro.

“Tenemos presentes a nuestros hermanos de Venezuela y de Groenlandia y otros países que tienen dificultades para que el señor los fortalezca y les ayude a encontrar la paz (…) Hoy nos unimos a la intención de la iglesia universal para a lo largo de esta semana, pedir, orar por la unidad de los cristianos, para que el Señor nos conceda poner más atención en lo que nos une que en lo que nos separa”, dijo.

Asimismo, pidió que sumarar al agradecimiento por la vida y todos los beneficios de la semana que concluyó y pedir por la paz en la que inicia.

Se tiene que hacer oración, dijo, por la unidad de los cristianos, a fin de que se ponga atención en lo que se une y no en lo que separa.

Finalmente, llamó a orar por los sacerdotes jóvenes que esta semana iniciarán su formación permanente en la Arquidiócesis de Xalapa.