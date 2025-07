Pepe Merino desmiente “censura” en nueva Ley de Telecomunicaciones

julio 1, 2025

Mostró que es la misma redacción de 2014 la contenida en artículos “polémicos”, fueron aprobados por el PAN, recuerda

Muestra que con “Llave MX” no es posible aún concluir trámites gubernamentales

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- José Antonio Peña Treviño, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), afirmó que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no permite actos de espionaje ni censura por parte del Estado, y aclaró que las disposiciones contenidas en el dictamen actualmente en discusión en la Cámara de Diputados replican normas vigentes desde 2014.

Peña Merino explicó que el artículo 183 del dictamen aprobado en el Senado mantiene exactamente la misma redacción que el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, aprobada por los partidos PAN y PRI.

“El gobierno ni espía ni censura con la nueva Ley de Telecomunicaciones. (…) Lo que establece este artículo y ahorita les muestro la redacción exacta, es que los operadores están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que establecen las leyes sobre el tema. No plantea ninguna posibilidad de acceso ni al nuevo regulador, ni por supuesto a la Agencia”, afirmó.

El funcionario puntualizó que dicha colaboración debe realizarse mediante un mandamiento judicial escrito, fundado y motivado, conforme al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Subrayó que ese precepto, que no ha sido modificado desde 2016, establece que cualquier solicitud de localización geográfica o entrega de datos conservados debe ser autorizada por un juez de control.

Respecto al tema de la supuesta censura, Peña Merino afirmó que las nuevas disposiciones en materia de derechos de las audiencias no permiten la intervención directa de la autoridad sin una queja previa.

“Los derechos de las audiencias son un derecho humano previsto en el artículo sexto constitucional. El dictamen actual los restituye tal y como estaban en la ley de 2014”, afirmó.

Detalló que las acciones por parte de las autoridades derivan únicamente de quejas presentadas por el público ante los defensores de audiencias de los propios medios de comunicación, y que el regulador solamente emite apercibimientos cuando se acredita una violación.

Entre los derechos de las audiencias se encuentran la diversidad de contenidos, no discriminación, igualdad de género y programación infantil.

Por otro lado, Peña Merino también se refirió a las críticas recientes en redes sociales sobre la plataforma de identidad digital LlaveMX, ante acusaciones de suplantación de identidad.

Aclaró que “no es posible realizar un trámite solamente con la LlaveMX” y que todos los trámites asociados a esta llave digital requieren documentación adicional validada por un servidor público.

“No se puede concluir un trámite por completo solo con LlaveMX. Aunque alguien lograra activar una llave con una CURP ajena, no podría utilizarla exitosamente sin presentar documentos que acrediten la identidad”, explicó.

“Al día de hoy LlaveMX no permite suplantar la identidad de nadie por tres razones muy sencillas. Uno, no puedes iniciar y concluir un trámite por completo simplemente con la LlaveMX como está hoy. Esto implica que no puedes usarla exitosamente por sí sola, dado que se requiere siempre en los trámites en los que está asociado, de hecho hay alrededor de 70 trámites en los que está asociado Yavemx, en todos los casos se requiere siempre una documentación adicional que revisa un servidor público para acreditar la identidad”, aclaró.

Añadió que en el futuro se trabaja en una identidad digital formal con mayores niveles de seguridad.

Peña Merino concluyó que las reformas en materia de telecomunicaciones buscan fortalecer los mecanismos de colaboración con las autoridades bajo el marco legal vigente, sin vulnerar los derechos ciudadanos ni abrir la puerta al espionaje o censura.