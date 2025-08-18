Pegan fichas de búsqueda para localizar a Antonio Aldazaba en Xalapa

agosto 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Familiares de Antonio Aldazaba Sánchez pegaron fichas de búsqueda del joven de 30 años, quien está desaparecido desde el pasado 10 de julio.

Las colocaron paredes y postes del centro de la ciudad de Xalapa, donde realizaron la jornada como parte de las acciones para localizarlo.

Su desaparición ha generado gran preocupación entre sus familiares, quienes incluso ya se manifestaron y bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez el pasado 14 de julio.

Ha pasado más de un mes sin ser localizado y por ello su familia agiliza la búsqueda en la región capital del estado de Veracruz.

Él se extravió cuando realizaba unas compras en el centro de la ciudad de Xalapa y también buscaba un empleo.

Según la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda, Antonio Aldazaba Sánchez fue visto por última vez el pasado viernes 11 de julio de este 2025.

Debido a la preocupación y la falta de información sobre su paradero, los familiares de Antonio Aldazaba llevaron a cabo la colocación de las fichas en las principales calles del centro histórico.

Al joven lo esperan su hijo, esposa y demás familiares. También la Comisión Estatal de Búsqueda hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la localización de Antonio Aldazaba Sánchez.

Las personas que tengan información sobre su paradero, pueden comunicarse al 911 o al 228 319 3187.