Partidos denuncian compra y coacción al voto en algunas casillas

junio 1, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Al corte del medio día, el Sistema de Información Sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) de la elección de alcaldes, reportaba que se habían instalado 9 mil 538 casillas, de las 10 mil 993 que se tienen programadas. En dos casillas estaba suspendida la votación por riesgo de violencia.

Al reanudar la sesión de vigilancia de la jornada electoral, el secretario general, Luis Fernando Reyes Rocha comentó que la instalación de las las 9 mil casillas, equivale al 86 por ciento de la totalidad que se van a instalar este 1 de junio.

Aclaró que el hecho de que se habían reportado a un porcentaje no implicaba que el resto de las casillas no estuvieran instaladas, no obstante, aún no se daba el reporte en el SIJE.

“En el caso de los incidentes, de lo que tenemos conocimiento en el propio sistema, hay cambio de domicilio de casillas 5, casos, propaganda electoral en las casillas, son 5 casillas; en nueve casillas la persona electoral ejerció su voto al parecer tenían problemas con la lista nominal o listas adicionales, tenemos reporte de la suspensión temporal de la votación, por riesgo de violencia, en 2 casillas”.

Además, dijo, en cuatro casillas había ausencia de funcionarios o funcionarias de mesa directiva de casilla, una vez que se instaló.

Luego del reporte del funcionario electoral, los representantes de los partidos políticos señalaron irregularidades en algunas casillas en varios municipios.

El Verde denunció que en 35 municipios los capacitadores no le permitió a sus representantes partidistas entrar a las casillas para dar seguimiento a la jornada electoral en las casillas, tal es el caso de Mecatlán, Cotaxtla, Paso de Ovejas, Sayula de Alemán y Azueta, entre otros municipios, “No queremos entorpecer la jornada, solo que se respete el derecho de tener representación”.

En Mecatlán, se denunció, en la cabecera municipal que han estado reportando casos de ciudadanos a los que no se les permitió votar por no estar inscritos en el listado nominal; en José Azueta, se dijo, en dos vehículos había personas que portaban equipo para inhibir la señal en las inmediaciones de casillas.

El partido Morena acusó que en Veracruz y Alvarado se estaban presentando circunstancias fuera de la ley, “en la casilla 2030, hay gente identificada con grupo Acción Nacional, creo que la camioneta de una regidora, entonces, sospecho, que afuera hay dádivas, tal pareciera que estuviéramos en la presencia de compra de voto”.

En la casilla 571, un vehículo que sube a gente, dos o tres minutos se bajan; además, de una camioneta con placas de Chihuahua atiborrada de gente en Alvarado, se presume el acarreo de votantes.

En las casillas 596 en Veracruz se señaló a una persona que llevaba una “mariconera”, en la 572 y 576 hay caravanas de vehículos del PAN; en la 518 de las siete de la mañana estaban dentro de la casilla personas identificadas con el PAN, trabajadores del registro civil, que “entraron y salieron” de manera irregular y que están “comprando votos”.

En la 513, se dijo, un taxi ha dado al menos cinco vueltas llevando a personas a bordo, por lo que presumieron el acarreo.

En Chinampa, se mencionó que militantes del PT, estaban promoviendo el voto a favor del partido, “poner atención en los municipios chiquitos, que es donde luego se desbordan los ánimos, y la verdad estamos todos con esta tensa calma, pero les pido que pongamos atención”.

En Xalapa, el PRI se quejó que en la mesa directiva de casilla del candidato del PRI, Silvio Lagos, un funcionario de casilla se pronunció a favor de la 4T, “eso no puede estar sucediendo y ya está empezando a suceder”.

Los partidos denunciaron otras incidencias en Jalacingo, Coatzacoalcos, Zacualpan, Chiconamel, Ixcatepec.