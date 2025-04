Papa Francisco destinó sus últimos recursos para ayudar a presos

abril 24, 2025

Previo a la muerte del Papa Francisco realizo una donación de 200 mil euros destinada a presos, en lo que eran “sus últimas posesiones”, según el obispo Benoni Ambarus, director de la oficina para la pastoral carcelaria y encargado de asuntos caritativos en Roma.

De acuerdo a su palabra, este donativo fue destinado a una fábrica de pasta del centro penitenciario para menores Casal del Marmo, en Roma.

“Le dije que tenemos una hipoteca cuantiosa para esta fábrica de pasta y que si conseguíamos cubrirla bajaríamos los precios de la pasta, venderíamos más y podríamos contratar más chicos”, agregó.

“Él me respondió: Casi me quedo sin dinero, pero aún tengo algo en mi cuenta. Y me dio 200 mil euros”, aseguró Ambarus.

Ambarus mencionó la reciente visita del papa a la cárcel romana de Regina Coeli con motivo del Jueves Santo y apenas cuatro días antes de su muerte, donde “gritó al mundo, con todas sus fueras, la necesidad de prestar atención a los presos”.

Durante sus pocos más de doce años de pontificado, el papa Francisco visitó usualmente centros penitenciarios e instó a defender la dignidad de los presos.