Panistas en guerra por Boca

abril 23, 2025

La diputada local y promotora de la Cuarta Transformación en Boca del Río, Bertha Ahued Malpica, no ha caminado tanto como Rosa María Hernández Espejo, quien tiene años a ras de piso pateando aquella zona y aunque es innegable que la popular Gorda Ahued tiene sus fans, esto no le garantizaría el triunfo avasallador en aquella zona, pero eso sí, mucho le está ayudando a conseguirlo, el pleito ranchero entre Humberto Alonso Morelli y María Josefina Gamboa Torales, que pareciera no tener fin.

Y es que el ex diputado federal y ex alcalde de Boca del Río, no se resigna a cederle el lugar a la eterna diputada María Josefina Gamboa Torales y resulta que desde marzo pasado, se inconformó mediante un video que colgó en sus redes sociales, luego de la designación de Gamboa Torales como candidata por Acción Nacional, a la alcaldía de Boca del Río.

Morelli señaló desde entonces, que el proceso interno del PAN estuvo marcado por controversias, finalmente y luego de que su aspiración a la candidatura fuera desechada, Morelli habría impugnado la designación de su contrincante, argumentado violación a sus derecho a ser votado, al no haberse respetado el debido proceso dentro de la elección interna de Acción Nacional, habrá que esperar el fallo como para el año 2080.

Morelli ha denunciado que la dirigencia nacional y estatal del PAN, habría incurrido en irregularidades, al no informar oportunamente sobre la candidatura oficial, ni presentar las encuestas correspondientes, además organizaciones como la llamada Marea Rosa en Veracruz, han expresado su apoyo a Morelli.

En fin, que una vez más Maryjose Gamboa, tendrá oportunidad de ponerse como le gusta y pelear, que al parecer es lo único que le sale bien; lo tenebroso de todo esto, es que contrario a la gente normal, a la que el conflicto y la violencia la desgastan, a la Gamboa todo esto del odio, el rencor y la pugna, la alimentan y es cuando más aguerrida se pone… Así que habrá que sugerirle a la querida Gordita Ahued, que no se le cruce enfrente… No sea la de malas.

Cosas de la vida y menudencias

Uno de los compromisos de campaña de la gobernadora Rocío Nahle, fue el dotar de vivienda digna a las familias veracruzanas y ayer anunció que inicia ya, el Programa de Vivienda para Policías, que está destinado a dotar de residencia digna a los guardianes del orden, para esto serán destinados 180 millones de pesos en la primera etapa del programa que contempla la construcción de entre 300 y 500 viviendas en fraccionamientos en cada una de las cinco regiones del estado, Veracruz, Emiliano Zapata, Minatitlán, Poza Rica y Tuxpan.

¡No bueno! Con las encuestas en redes sociales, ahora resulta que Xalapa se volcará en la persona de Silvio Lagos y Coatzacoalcos entero irá corriendo con su crayón negro en mano a votar por Carlos Vasconcelos… La estrategia de los priistas da hasta susto, en lo que ellos están haciendo sus fechorías Daniela Griego y Pedro Rosaldo gastan suela a pleno sol buscando el voto de la gente.

Lector, lectora querida, rarísimo que ese señor diputado Esteban Bautista de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, denuncie al alcalde de su natal Tatahuicapan, Eusebio González, que porque le faltan 2 millones 800 mil pesos y resulta raro ya que Gonzalo Bautista y Teófilo Bautista, secretario y tesorero del ayuntamiento, serían sus hermanos.

En fin, será mejor que el profesor Bautista mejor siga repitiendo su historia de que fue zapatista… Nos leemos mañana.