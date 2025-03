Osasuna impugna partido ante Barcelona por alineación indebida

marzo 28, 2025

Osasuna presentó este viernes 28 de marzo, un recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol por alineación indebida del Fútbol Club Barcelona en el encuentro disputado anoche en el estadio Lluís Companys.

La entidad entiende que la participación del futbolista Iñigo Martínez en el encuentro de ayer ha vulnerado el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual especifica que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas, o la abandona, no podrá disputar encuentros con su club durante los cinco días naturales posteriores al fin del periodo internacional.

El pasado 17 de marzo, la Real Federación Española de Fútbol publicó en sus canales de comunicación que el futbolista Iñigo Martínez causaba baja en la convocatoria por motivos médicos, concretamente por “una parameniscitis interna en su rodilla derecha remitida en el informe recibido del FC Barcelona”.

De igual modo, ese mismo día también se comunicó la desconvocatoria de la selección española de los futbolistas Marc Casadó y Bryan Zaragoza por motivos médicos, siendo este último el único que se incorporó a la concentración de la selección española para ser evaluado por sus servicios médicos.

“Es evidente que, en cumplimiento con el citado Reglamento de la FIFA, ninguno de estos jugadores eran hábiles para participar en el encuentro que tuvo lugar ayer correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports al no cumplirse los plazos establecidos por el mismo”, se lee en el mensaje.

“Siendo una baja médica la justificación de la desconvocatoria, como así fue comunicado por la propia RFEF, el Club Atlético Osasuna entiende que este caso no puede acogerse a ninguna situación excepcional que haga no aplicable el Reglamento de la FIFA. La entidad navarra sí valora como una cuestión diferente la liberación de su segundo compromiso con la selección española sub 21 de los jugadores Gerard Martín, Pablo Torre y Fermín López, ya que la desconvocatoria de los mismos no se justificó por una causa médica”, agrega.