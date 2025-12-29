Ocupación hotelera para fiestas de fin de año al 100 por ciento en zona conurbada 

diciembre 29, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García presumió que se registra una reserva del 100 por ciento en los hoteles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río para las celebraciones de la noche de fin de año.

La mandataria indicó que serán ocho puntos a lo largo del Malecón de Veracruz donde habrá música y baile durante el 31 de diciembre como parte de la celebración de El Viejo, que organiza su administración, en su segunda edición.

“Se tiene una reserva de hoteles en la zona conurbada al 100 por ciento, en Tuxpan está muy alta, en Los Tuxtlas, Coatzacoalcos, hemos estado haciendo una promoción nacional y estatal para el festejo de fin de año”.

Si bien, reiteró, será un fin de año muy movido, pues ella desde el 30 por la tarde asistirá a varias tomas de protesta de nuevos alcaldes y alcaldesas en la entidad, estará también en la Fiesta de El Viejo.

El 30 de diciembre por la tarde estará en Coatzacoalcos en la toma de protesta de Pedro Miguel Rosaldo; el 31 a las 8 de la mañana en Xalapa con Daniela Griego; posteriormente en el Puerto de Veracruz con Rosa María Hernández Espejo y en la tarde en Poza Riza con Adanely Rodríguez.

En un inter estará en el desfile de El Viejo a las 12 del día en el Puerto de Veracruz, que se llevará a cabo en la calle Independencia.

“En la noche, se que toda la gente irá al Aquarium para despedir el año viejo y recibir el año nuevo con el desfile en el Malecón, esta tradición, esta fiesta que inició el año pasado, que fue un éxito, a pesar de que lo hicimos de bote pronto, hoy tenemos más tiempo”.

Y es que, consideró que la promoción turística del estado se tiene que mantener para poder atraer inversiones de todo tipo.

“Cuando se empieza a hablar bien de Veracruz, empieza a cambiar la percepción, llegan inversiones, llegan visitantes y la autoestima de los veracruzanos, trabajar en lo que somos, Veracruz es de los estados con mayor cultura”, concluyó.